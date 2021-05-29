РЖД намерен внедрить новую концепцию питания пассажиров. Она предполагает единые стандарты приготовления еды во всех поездах.

Речь, по данным перевозчика, идет в том числе об изменении технологии подготовки блюд. Сейчас они готовятся поваром в момент движения поезда из сырых продуктов и полуфабрикатов, при этом качество зависит о компании-оператора, арендующей вагон-ресторан, отмечают в РЖД. Теперь же предполагается, что в специальный вагон будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, которые были приготовлены заранее, а для пассажиров их будут разогревать. В компании утверждают, что для этого будут применены новые технологии термообработки. В меню, в частности, должны быть детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, а также десерты. Причем получить их можно будет прямо на своем месте в вагоне, пообещали в РЖД. Когда, впрочем, эти стандарты будут введены, пока не сообщается.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил о планах оставить вагоны-рестораны только в фирменных и туристических поездах из-за их дороговизны. В качестве альтернативы он назвал предполагаемые небольшие кафе в составах или заказ еды к поезду на станциях.