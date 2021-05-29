Германия официально признала геноцидом истребление племен гереро и нама на территории современной Намибии, сообщает немецкий канал Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы МИДа ФРГ Хайко Мааса. По его словам, это стало результатом пятилетних переговоров Берлина и Виндхука. Теперь намибийские власти получат от немцев компенсацию более чем в миллиард евро. Эти деньги пойдут на развитие и реформирование сельского хозяйства в стране, а также на водоснабжение и профессиональное обучение.

Намибия была колонией Германской империи в начале XX века, по итогам Первой мировой страна лишилась всех своих заморских владений.