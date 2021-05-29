Президент США Джо Байден внес в Конгресс проект бюджета с самыми высокими госрасходами со времен Второй мировой – 6 трлн долларов. Если документ примут, потратят их в следующем финансовом году (он в США стартует 1-го октября).

На оборону хотят потратить рекордные 750 млрд долларов. Также среди статей расходов также указываются повышение готовности к борьбе с будущими кризисами в сфере здравоохранения, реагирование на глобальное потепление. Сотни миллионов Байден предлагает выделить на такие цели как борьба с насилием в отношении женщин или помощь мигрантам из Южной Америки.

((Как отмечает канал USA Today, в процентах к ВВП американский госдолг по этому плану вырастет даже сильнее, чем к 1946-му – тогда он составил 106 процентов ВВП, сейчас – должен составить 117)).