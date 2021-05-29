Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе свойства британского и индийского, пишет местная газета VnExpress. Вьетнамские медики утверждают, что этот штамм не только распространяется быстрее, чем все предыдущие (в том числе по воздуху), но и в принципе быстрее размножается. В то же время каких-либо данных о его способности вызывать более тяжелое течение заболевания пока нет.