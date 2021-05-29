Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе свойства британского и индийского, пишет местная газета VnExpress. Вьетнамские медики утверждают, что этот штамм не только распространяется быстрее, чем все предыдущие (в том числе по воздуху), но и в принципе быстрее размножается. В то же время каких-либо данных о его способности вызывать более тяжелое течение заболевания пока нет.
2021-05-29T10:34:23+03:00
2021-05-29T10:44:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845808-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3464564.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...