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10:34, 29 мая 2021

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе свойства британского и индийского

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе свойства британского и индийского, пишет местная газета VnExpress. Вьетнамские медики утверждают, что этот штамм не только распространяется быстрее, чем все предыдущие (в том числе по воздуху), но и в принципе быстрее размножается. В то же время каких-либо данных о его способности вызывать более тяжелое течение заболевания пока нет.


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