В Омской области начали расследование после нападения на съемочную группу канала НТВ. Ранее на сайте телеканала появилась информация, что их сотрудники приехали в сельское поселение Покровское для съемок сюжета о местном депутате Алексее Анищенко и его супруге, которых подозревают в изготовлении детской порнографии. НТВ выложил ролик, в котором неизвестные угрожают журналистам расправой, толкают оператора и гонятся за ним.
2021-05-29T10:34:08+03:00
2021-05-29T11:24:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 29 мая 2021
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