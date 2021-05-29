В Омской области начали расследование после нападения на съемочную группу канала НТВ. Ранее на сайте телеканала появилась информация, что их сотрудники приехали в сельское поселение Покровское для съемок сюжета о местном депутате Алексее Анищенко и его супруге, которых подозревают в изготовлении детской порнографии. НТВ выложил ролик, в котором неизвестные угрожают журналистам расправой, толкают оператора и гонятся за ним.