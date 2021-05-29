Несколько стран-участниц хоккейного чемпионата мира в Риге могут снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией

Глава латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис объявил, что несколько стран-участниц проходящего в Риге хоккейного чемпионата мира изъявили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией. Какие именно – не уточняется.

Ранее мэр города собственноручно снял с аллеи флагов перед отелем, где живут хоккеисты, официальный красно-зеленый флаг и повесили бело-красно-белый, который используют в качестве символа протестующие против режима Александра Лукашенко. По словам рижского мэра, на чемпионате – цитата – «неуместен флаг, ассоциирующийся с государственным террором».