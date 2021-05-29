В Стамбуле открыли мечеть на площади Таксим, начало строительства которой вызвало крупнейшую волну протестов в 2013. В церемонии принял участие лидер страны Реджеп Эрдоган и тысячи верующих, часть из которых, как пишет сайт Би-би-си, молились прямо на площади, потому что в мечети не осталось места.

Протесты 8 лет назад начались после того, как власти объявили, что планируют занять мечетью часть пространства, на котором традиционно собирались любые митинги. Кроме того, район площади Таксим воспринимается как символ светской Турции, в отличие от противоположного берега залива Золотой рог, района Султанахмет, где и сосредоточены все исторические мечети и дворцы.