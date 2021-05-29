Российская ракета успешно вывела на орбиту партию спутников британской компании OneWeb. Теперь их там более двухсот.

Все тридцать шесть спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты. Об этом объявили в «Роскосмосе», отметив, что пуск прошёл штатно и в расчётное время.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Восточный в Амурской области вчера вечером. На орбиту её доставил разгонный блок Фрегат», для которого это был уже девяносто седьмой пуск. Изначально он был запланирован на четверг, но начало пришлось отложить. Как сообщили во французской компании Arianespace, которая заключала контракт на доставку с «Роскосмосом», это произошло из-за проблем с электрооборудованием.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения пользователей интернетом напрямую через спутниковую связь. По плану таких аппаратов на орбите будет около двух тысяч.

Ожидается, что до конца года «Роскосмос» проведёт еще десять пусков с такими спутниками связи.