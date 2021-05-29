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10:02, 29 мая 2021

Долги россиян по ипотечным кредитам впервые превысили 10 триллионов рублей

Долги россиян по ипотечным кредитам впервые превысили 10 триллионов рублей. За последние три года эта сумма выросла почти вдвое.

В апреле россияне оформили свыше 190 тысяч кредитов на более чем 550 миллиардов рублей. За месяц задолженность выросла почти на 3%, а за год — более чем на четверть. В мае прошлого года этот показатель был на 2 триллиона меньше. В документе, на который ссылается РБК, отмечается, что все больше российских граждан берут деньги в банках для покупки жилья, несмотря на то, что средняя ставка по кредиту немного выросла до 7,3%. При этом растет число кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%, а средний срок ипотеки вплотную приблизился к 20 годам.

Центробанк в своем отчете в очередной раз указывает, что программы льготного ипотечного кредитования (под 6,5%) позволили поддержать спрос на эту услугу во время острой фазы пандемии. Однако это, в свою очередь, привело к росту цен на жилье.

По данным Росстата на 1 апреля, на первичном рынке стоимость жилья в годовом выражении выросла более чем на 17,5%, на вторичном — на 13,5%. В отдельных регионах в условиях снижения реальных доходов населения рост достиг 20–30%.


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