Долги россиян по ипотечным кредитам впервые превысили 10 триллионов рублей. За последние три года эта сумма выросла почти вдвое.

В апреле россияне оформили свыше 190 тысяч кредитов на более чем 550 миллиардов рублей. За месяц задолженность выросла почти на 3%, а за год — более чем на четверть. В мае прошлого года этот показатель был на 2 триллиона меньше. В документе, на который ссылается РБК, отмечается, что все больше российских граждан берут деньги в банках для покупки жилья, несмотря на то, что средняя ставка по кредиту немного выросла до 7,3%. При этом растет число кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%, а средний срок ипотеки вплотную приблизился к 20 годам.

Центробанк в своем отчете в очередной раз указывает, что программы льготного ипотечного кредитования (под 6,5%) позволили поддержать спрос на эту услугу во время острой фазы пандемии. Однако это, в свою очередь, привело к росту цен на жилье.

По данным Росстата на 1 апреля, на первичном рынке стоимость жилья в годовом выражении выросла более чем на 17,5%, на вторичном — на 13,5%. В отдельных регионах в условиях снижения реальных доходов населения рост достиг 20–30%.