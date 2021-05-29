Российские авиакомпании, по утверждениям журнала Forbes, начали облетать Белоруссию. Такие сведения появились на фоне решения ряда зарубежных перевозчиков игнорировать воздушное пространство республики.

Только в минувший четверг, по данным источников издания в одном из профильных ведомств, отечественные перевозчики совершили около десяти рейсов в обход Белоруссии. Собеседники, правда, не уточняют, связано ли это с политическими мотивами или же причины технические. Также не ясны и компании, при этом собеседник в одной из них уверяет, что один из крупнейших перевозчиков действительно выполнил несколько рейсов мимо воздушного пространства Белоруссии.

Между тем, по данным сервиса FlightRadar, прямо сейчас над соседней республикой находится самолет российской компании Nordwind, который летит из Москвы в Париж. Лайнер S7, в свою очередь, направляется из Москвы в Калининград также через северную часть Белоруссии. При этом еще один перевозчик – Utair – в понедельник изменил маршрут аналогичного рейса – правда, в компании это объяснили топливной эффективностью полета.

Лидеры Евросоюза на этой неделе призвали европейских перевозчиков не использовать воздушное пространство Белоруссии на фоне инцидента с самолетом компании RyanAir и задержания летевшего на нем журналиста Романа Протасевича. После этого ряд стран закрыли авиасообщение с Минском.