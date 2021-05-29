В московском Кремле пройдет первая с начала пандемии церемония развода караулов. Традиционно она начнется в полдень на Соборной площади.

Конные и пешие караулы президентского полка, как пообещали журналистам в кремлевской комендатуре, повторят как известные с 2004-го фигуры перестроения (например, «круг» с выстрелом холостыми патронами, «карусель», «мельница») так и новые – «ромб», «домино», «торт», «фейерверк» и «снежинка».