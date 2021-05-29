Еще 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на орбиту, отрапортовал Роскосмос. Все спутники отделились от разгонного блока «Фрегат», который, в свою очередь, запустили в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Это уже третий успешный запуск с этой площадки в текущем году.

Спутники OneWeb предназначены для прямого обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. Теперь их число на орбите доведено до 218. Роскосмос только до конца 2021-го планирует осуществить еще 10 пусков этих спутников.