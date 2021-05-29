Еще 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на орбиту, отрапортовал Роскосмос. Все спутники отделились от разгонного блока «Фрегат», который, в свою очередь, запустили в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Это уже третий успешный запуск с этой площадки в текущем году.
Спутники OneWeb предназначены для прямого обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. Теперь их число на орбите доведено до 218. Роскосмос только до конца 2021-го планирует осуществить еще 10 пусков этих спутников.
Еще 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на орбиту, отрапортовал Роскосмос
Еще 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на орбиту, отрапортовал Роскосмос. Все спутники отделились от разгонного блока «Фрегат», который, в свою очередь, запустили в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Это уже третий успешный запуск с этой площадки в текущем году.