Лидер профсоюза японских рыбаков выразил протест российским властям после задержания накануне рыболовецкой шхуны со своими соотечественниками. По мнению японской стороны, все произошло в исключительной экономической зоне Японии. В то же время погрануправление ФСБ настаивает, что судно под японским флагом вело незаконную промысловую деятельность в российских водах. На борту нашли соответствующее оборудование, а также варено-мороженые морепродукты и живых крабов. Шхуну отбуксировали в сахалинский порт Корсаков для разбирательства.