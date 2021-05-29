Лидер профсоюза японских рыбаков выразил протест российским властям после задержания накануне рыболовецкой шхуны со своими соотечественниками. По мнению японской стороны, все произошло в исключительной экономической зоне Японии. В то же время погрануправление ФСБ настаивает, что судно под японским флагом вело незаконную промысловую деятельность в российских водах. На борту нашли соответствующее оборудование, а также варено-мороженые морепродукты и живых крабов. Шхуну отбуксировали в сахалинский порт Корсаков для разбирательства.
2021-05-29T09:32:04+03:00
2021-05-29T09:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 29 мая 2021
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