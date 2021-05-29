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09:32, 29 мая 2021

Лидер профсоюза японских рыбаков выразил протест российским властям после задержания накануне рыболовецкой шхуны

Лидер профсоюза японских рыбаков выразил протест российским властям после задержания накануне рыболовецкой шхуны со своими соотечественниками. По мнению японской стороны, все произошло в исключительной экономической зоне Японии. В то же время погрануправление ФСБ настаивает, что судно под японским флагом вело незаконную промысловую деятельность в российских водах. На борту нашли соответствующее оборудование, а также варено-мороженые морепродукты и живых крабов. Шхуну отбуксировали в сахалинский порт Корсаков для разбирательства.


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