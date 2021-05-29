Россияне задолжали банкам по ипотеке уже более 10 трлн рублей – такова свежая опубликованная статистика Центробанка. Только за последний месяц россияне оформили почти 200 тысяч займов. За последний год в относительном выражении прирост ипотечных долгов – более 25 процентов. Особенно необычно, с точки зрения экономистов, что ипотека продолжает расти даже несмотря на то, что одновременно растут и ставки по ней.

Средний срок ипотеки также растет и вплотную приближается к 20 годам.