Forbes: Некоторые рейсы российских авиакомпаний вслед за европейскими тоже начали выполняться в обход Белоруссии

Некоторые рейсы российских авиакомпаний вслед за европейскими тоже начали выполняться в обход Белоруссии, пишет издание Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. По его данным, с четверга набралось уже около десятка таких рейсов, но вот о причинах пока сложно говорить однозначно – они могут быть как политическими, так и техническими.

Европейские перевозчики объявили бойкот Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, когда с рейса сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Россия тогда говорила о том, что не собирается менять маршруты своих рейсов и даже отказала в разрешении на вход в свое воздушное пространство нескольким рейсам, которые намеревались выполнить по измененным трассам.