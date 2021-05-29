Английские клубы Манчестер Сити и Челси встретятся сегодня в финале Лиги Чемпионов. Главный трофей европейского клубного футбола разыграют в португальском Порту.

Манчестер сити пока ни разу не становился победителем Лиги и даже не выходил в финал, а выиграть турнир с первого захода невероятно трудно. Соперники же после неудачного финала с Манчестер Юнайтед в 2008, победили Баварию в 2012 году. Оба матча, кстати, закончились сериями пенальти. Манчестер сити ровно и мощно провел сезон, не допустив ни единого срыва. Результатом стала победа в Английскую премьер-лиге, где Челси финишировал только третьим да и в целом сезон для лондонцев невозможно назвать гладким. В январе вместо Фрэнка Лэмпарда, который был капитаном клуба, а потом тренировал его, пришел немецкий специалист Томас Тухель. Ему удалось поднять команду с 9 места в призовую тройку, добраться до финала Кубка и Лиги Чемпионов. Кстати, если в первой части сезона Сити обыграл Челси, то в весенней – дважды уступил – в чемпионате и Кубке. Так что шансы примерно равны.

Финальный матч Лиги Чемпионов между Манчестер сити и Челси начнется в 22 часа. Трансляция на Матч ТВ.