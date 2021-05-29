Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Disney. Это связано с выходом мультфильма, где вопросы у ведомства вызвал один из персонажей.

Чиновники написали телеканалу профилактическое письмо с разъяснениями российского законодательства. Как сказано на сайте Роскомнадзора, обращение связано с тем, что компания Disney выпустила короткометражный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В ведомстве это расценили как нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности, там посчитали, что этот мультфильм отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.

Out вышел в прошлом году. По сюжету персонаж по имени Грэг боится рассказать родителям о своих отношениях. Эта картина стала первой в истории компании Disney и Pixar – они делали её совместно – в которой сюжет построен вокруг жизни однополой пары.

Мультфильм Out вышел на интернет-площадке Disney +. Она работает только на территории ограниченного набора стран. В России воспользоваться услугами этого сервиса нельзя. В пресс-службе кинокомпании накануне отдельно отметили, что мультфильм в России показан не был, и не планируется.