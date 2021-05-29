В Париже планируют провести тестовый концерт

Так власти хотят выяснить, повлияете ли массовое скопление людей на рост количества зараженных коронавирусом.

Участниками, помимо пяти тысяч фанатов, которые придут в зал Берси на востоке Парижа, станет весьма популярная во Франции группа Indochine, что значит Индокитай. Она является лидером по числу проданных пластинок среди местных музыкальных коллективов и знаменита масштабными концертами в самых престижных залах страны.

Все посетители концерта должны будут иметь на руках отрицательные тесты на COVID-19, и не снимать масок. Сдать их они могли накануне там же.

Еще одна тестовая группа численностью вдвое меньше останется дома и будет смотреть концерт по телевизору. Через неделю участникам эксперимента предстоит снова пройти процедуру, с тем, чтобы эпидемиологи могли понять, как вирус распространяется при значительном скоплении людей.

Это не первый эксперимент подобного рода. В марте в Барселоне состоялся концерт группы Love of Lesbian. Никакого всплеска коронавируса после этого врачи не зафиксировали.