США второй раз за три десятка лет импортировали иранскую нефть

Согласно статистике министерства энергетики, чуть более 1 млн. баррелей поступило из Исламской республики в марте. До этого в октябре прошлого года США конфисковали груз нефтепродуктов с четырех танкеров и позже продали его.

Как пишет газета РБК, импорт более миллиона баррелей нефти в марте также может быть грузом, который был перехвачен в Оманском заливе.

Иран находится под действием американских санкций. Вашингтон также грозил вторичными санкциями импортерам иранской нефти. В последний раз Соединенные штаты получали иранскую нефть в конце 1991 года.