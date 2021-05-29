Z Архив новостей новости
5 4 6 442
06:07, 29 мая 2021

В Чехию сегодня должны отправить самолет за российскими дипломатами

Согласно текущим планам, самолет, который доставит российских дипломатов в Москву прибудет в аэропорт Праги сегодня в 12:00. Вылет запланирован на 14:30.

В понедельник после 13:00 в Прагу должен прибыть еще один российский самолет, днем он отправится обратно в Москву. Правда, «это чартерные рейсы, они могут измениться в любой момент», — сказала пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. Она отметила, что не обладает информацией о количестве и именах пассажиров.

Напомним, 22 апреля чешский МИД принял решение выслать 63 сотрудника российского посольства в Праге. Они должны покинуть Чешскую республику до конца мая. Дипломатический кризис между двумя странами, является результатом того, что чешские следователи установили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Их обвиняют в организации взрывов. Ранее они стали главными фигурантами расследования покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 51 6 7086 25.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 155 6 22017 28.05
8читать ;смотреть
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 165 6 24469 28.05
Голосование
Кто лучше?
5 87 6 13135 25.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 272 6 48185 24.05
Блоги

Геннадий Гудков политик

Диктатура (не) пройдет? Вангую, что пройдет совсем немного времени, и экстремистскими станут последние независимые СМИ, каналы Ю-туба, аккаунты популярных блоггеров, ведь аппетит приходит во время еды. Ну, а потом репрессии затронут и всех остальных…

5 192 6 71041 22.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35177 26.05
8читать ;смотреть
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 30 6 5783 28.05
#слушать 52:31 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 40 6 7812 28.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Война на Ближнем Востоке закончилась. Что дальше? Война на Ближнем Востоке закончилась. Что дальше? Этот конфликт выявил очень серьезную проблему — глубокое разделение внутри обществ…

5 30 6 13319 22.05
8читать ;смотреть
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 26936 25.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 72 6 14905 28.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 82 6 17251 28.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Рассуждение о народе Народ – это мы все. И Ломоносов, и соседний с ним мужик из того рыбного обоза. И академик Вавилов, и негодяи, его уничтожавшие…

5 132 6 29261 28.05
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 175 6 39677 23.05
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Колония на Марсе и завод Tesla в Удмуртии Среди прочего Маск заявил о возможности изготовления электромобилей Тесла в России, эти планы моментально поддержали глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Калужской области Владислав Шапша…

5 21 6 5148 23.05

Популярное за неделю

Новости

Власти Греции ввели новые правила отдыха на пляжах Устанавливать пляжные зонты и шезлонги можно на расстоянии не менее четырех метров друг от друга

5 0 6 951
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 91945 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 87 6 13116 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 232 6 201765 24.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови…

5 68 6 78183 24.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9129222
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4918112

Сегодня в эфире