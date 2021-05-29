США собираются приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении

Кроме того, американские власти, как объявили в Белом доме, уже на следующей неделе восстановят санкции против белорусских госпредприятий, которые были отменены ранее. Они коснутся девяти компаний.

Также Вашингтон присоединился к обсуждению адресных санкций против ключевых представителей белорусского руководства. Такие меры станут ответом на инцидент с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

Накануне Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским пассажирским авиаперевозчикам с «предельной осторожностью» совершать полеты над территорией Белоруссии.