Белорусская оппозиция утверждает, что в стране пройдут новые акции протеста

Ее представители говорят, что готовятся к возобновлению активной фазы антиправительственных митингов. Предполагаемые акции приурочены к годовщине задержания известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Он намеревался в прошлом году баллотироваться на пост президента, однако сначала ему было отказано в регистрации, а затем его задержали и обвинили в организации массовых беспорядков.

Жена Тихановского — лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская — в преддверие годовщины этих событий анонсировала акцию солидарности. По ее словам, она надеется, что жители Белоруссии поддержат друг друга уличными акциями, символами и письмами политзаключенным. Пикеты ожидаются и в различных странах мира.

На днях же было опубликовано заявление офиса Тихановской, координационного совета оппозиции и штаба экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало. Его авторы сообщили, что намерены «наращивать структуры партизанского движения» и бороться за проведение честных выборов и освобождение политзаключенных. При этом представители белорусской оппозиции конкретные детали своей дальнейшей деятельности пока не раскрывают.

На протяжении нескольких месяцев с начала августа прошлого года в Белоруссии не стихали многочисленные акции протеста, чьи участники не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах и требовали его отставки. Большинство митингов жестко разогнали силовики.