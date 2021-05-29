Известного бразильского футболиста Неймара, как пишет газета The Wall Street Journal, обвинили в домогательствах

Именно это, по сведениям издания, стало причиной, почему компания Nike в августе прошлого года разорвала контракт со спортсменом. По сведениям журналистов, игрок ПСЖ пять лет назад принуждал к интимным отношениям сотрудницу Nike, помогавшую ему заниматься координацией мероприятий. Сама компания не стала предавать инцидент огласке, из-за отсутствия доказательств. Ранее Неймара обвинили в изнасиловании бразильская модель. Сам футболист обвинения отвергал и настаивал, что стал жертвой вымогательства.