Известного бразильского футболиста Неймара, как пишет газета The Wall Street Journal, обвинили в домогательствах

Именно это, по сведениям издания, стало причиной, почему компания Nike в августе прошлого года разорвала контракт со спортсменом. По сведениям журналистов, игрок ПСЖ пять лет назад принуждал к интимным отношениям сотрудницу Nike, помогавшую ему заниматься координацией мероприятий. Сама компания не стала предавать инцидент огласке, из-за отсутствия доказательств. Ранее Неймара обвинили в изнасиловании бразильская модель. Сам футболист обвинения отвергал и настаивал, что стал жертвой вымогательства.
2021-05-29T05:08:09+03:00
2021-05-29T05:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 29 мая 2021
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