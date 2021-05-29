Власти Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

Устанавливать пляжные зонты и шезлонги можно на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Их также должны регулярно дезинфицировать, пишет британская газета Express. Работники заведений общепита и персонал на курортах обязаны постоянно носить маски в общественных местах и проходить тестирование на коронавирус перед работой. Музыку следует уменьшить, чтобы посетителям не пришлось повышали голос. Маски необходимо носить во всех общественных местах, причем как в помещениях, так и на открытом воздухе. Ранее Греция отменила обязательный карантин для граждан ряда стран, в том числе и России, если те сделали прививку от коронавируса.