Власти Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

Устанавливать пляжные зонты и шезлонги можно на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Их также должны регулярно дезинфицировать, пишет британская газета Express. Работники заведений общепита и персонал на курортах обязаны постоянно носить маски в общественных местах и проходить тестирование на коронавирус перед работой. Музыку следует уменьшить, чтобы посетителям не пришлось повышали голос. Маски необходимо носить во всех общественных местах, причем как в помещениях, так и на открытом воздухе. Ранее Греция отменила обязательный карантин для граждан ряда стран, в том числе и России, если те сделали прививку от коронавируса.
2021-05-29T05:07:33+03:00
2021-05-29T05:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 29 мая 2021
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