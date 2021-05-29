Ограничения из-за коронавируса смягчают со следующей недели в Нидерландах

С субботы там планируют открыть рестораны, музеи и кинотеатры. Однако футбольные матчи чемпионата Европы не будут транслировать на больших экранах в заведениях, чтобы избежать лишнего столпотворения, передает агентство «Интерфакс». В музеях будет действовать правило – на один квадратных метр один посетитель. В театрах и кинотеатрах ограничивается число зрителей.