Ограничения из-за коронавируса смягчают со следующей недели в Нидерландах

С субботы там планируют открыть рестораны, музеи и кинотеатры. Однако футбольные матчи чемпионата Европы не будут транслировать на больших экранах в заведениях, чтобы избежать лишнего столпотворения, передает агентство «Интерфакс». В музеях будет действовать правило – на один квадратных метр один посетитель. В театрах и кинотеатрах ограничивается число зрителей.
2021-05-29T05:07:01+03:00
2021-05-29T05:07:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845710-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…