Во Франции отпустили четырех задержанных выходцев из Чечни

Их подозревали в подготовке нападения. Пока что никаких обвинений им не предъявили, передает AFP. Ранее в прессе появлялись сообщения, что в рамках антитеррористического расследования на северо-востоке страны были задержаны несколько молодых людей. В ходе обыска у них изъяли некие носители цифровых данных.
2021-05-29T05:06:22+03:00
2021-05-29T05:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 29 мая 2021
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