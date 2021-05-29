Во Франции отпустили четырех задержанных выходцев из Чечни

Их подозревали в подготовке нападения. Пока что никаких обвинений им не предъявили, передает AFP. Ранее в прессе появлялись сообщения, что в рамках антитеррористического расследования на северо-востоке страны были задержаны несколько молодых людей. В ходе обыска у них изъяли некие носители цифровых данных.