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05:05, 29 мая 2021

Космический мусор повредил дистанционный манипулятор на МКС

Однако это не сказалось на работе устройства, заверили представители Канадского космического агентства, где разрабатывали прибор. Осколок повредил теплозащитное покрытие. Канадский манипулятор на МКС используется для обслуживания внешней поверхности станции, замены оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также при стыковке кораблей. Им может управлять экипаж станции, или специалисты с Земли.



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