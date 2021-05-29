«КоммерсантЪ»: «Единая Россия» готова отдать оппозиции на думских выборах ряд одномандатных округов

Кандидаты от партии там будут, но среди участников первичного голосования по этим округам, по словам источников издания, нет людей, способных помешать победе сильных оппозиционеров. По словам собеседников газеты, таких округов будет более 15. На предыдущих выборах «договорные» округа тоже были, но тогда единороссы не выставляли там своих кандидатов. Некоторые округа в этот раз могут быть «расчищены» и под малые партии.
2021-05-29T05:05:01+03:00
2021-05-29T05:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 29 мая 2021
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