Английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют сегодня в финале Лиги Чемпионов

Матч пройдет в португальском Порту. Финалисты по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии заняли соответственно первое и четвертое места. «Челси» в третий раз выходит в финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет здесь впервые. Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Однако ситуация с коронавирусам в Турции вынудила Великобританию принять дополнительные меры, из-за чего у болельщиков обоих клубов могли возникнуть проблемы с посещением игры.
2021-05-29T04:07:30+03:00
2021-05-29T04:07:30+03:00
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04:07, 29 мая 2021
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