Английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют сегодня в финале Лиги Чемпионов

Матч пройдет в португальском Порту. Финалисты по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии заняли соответственно первое и четвертое места. «Челси» в третий раз выходит в финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет здесь впервые. Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Однако ситуация с коронавирусам в Турции вынудила Великобританию принять дополнительные меры, из-за чего у болельщиков обоих клубов могли возникнуть проблемы с посещением игры.