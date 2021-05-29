В Санкт-Петербурге сегодня должны назвать победителя литературной премии «Национальный бестселлер»

Он получит денежную премию в размере 600 тыс. рублей при условии личного присутствия на финальной церемонии. Остальные финалисты получают денежную премию в размере 60 тыс. рублей. Самой премии «Национальный бестселлер» в этом году исполняется 20 лет.
2021-05-29T04:06:46+03:00
2021-05-29T04:06:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845700-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…