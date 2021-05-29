В Китае подвергли цензуре специальный выпуск сериала «Друзья»

Из него вырезали сцены с южнокорейской группой BTS, Леди Гагой, Джастином Бибером и представителями ЛГБТ-сообщества. Причем это было сделано на трех крупнейших онлайн-платформах кино в стране. В результате эпизод сократился на несколько минут. Предположительно, поп-звезд убрали из-за их высказываний по поводу политики китайского руководства, или действий, которые не одобрены Пекином. Специальный эпизод сериала «Друзья» с участием главных героев вышел на этой неделе.
2021-05-29T04:06:10+03:00
2021-05-29T04:06:10+03:00
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04:06, 29 мая 2021
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