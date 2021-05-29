Камыш внесли в список угроз пожарной безопасности населенных пунктов

Туда также добавили тростник и кустарник, следует из постановления российского правительства. Оно вступит в силу 1 сентября, передает агентство ТАСС. Не так давно в Омской области огонь с камышовых зарослей перекинулся на деревню. В прошлом году камыш становился причиной пожаров в Ростовской и Воронежской областях.
2021-05-29T04:05:24+03:00
2021-05-29T04:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 29 мая 2021
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