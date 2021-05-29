Камыш внесли в список угроз пожарной безопасности населенных пунктов

Туда также добавили тростник и кустарник, следует из постановления российского правительства. Оно вступит в силу 1 сентября, передает агентство ТАСС. Не так давно в Омской области огонь с камышовых зарослей перекинулся на деревню. В прошлом году камыш становился причиной пожаров в Ростовской и Воронежской областях.