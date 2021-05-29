Корпорация Boeing приостановила поставки самолетов 787 Dreamliner

Это связано с новыми требованиями регулирующих органов. Федеральное авиационное управление США запросило предложения по выявлению и устранению недочетов, которые были выявлены при сборке лайнеров. В прошлом году возникли вопросы к работе электрических и других систем воздушных судов этой модели. Концерн был вынужден на пять месяцев приостановить поставки самолетов. До этого проблемы возникли с моделью Boeing 737 MAX.