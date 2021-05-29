США на следующей неделе вернут ранее снятые санкции против 9 белорусских государственных предприятий

Кроме того, как сказали в Белом доме, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Это связано с инцидентом вокруг самолета компании Ryanair. В частности, Соединенные штаты приостанавливают действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства.
2021-05-29T04:04:13+03:00
2021-05-29T04:04:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 29 мая 2021
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