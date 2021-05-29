Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется сегодня в Москве

Он войдет в транспортно-пересадочный узел «Черкизово» и объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт, говорят в мэрии. Сюда будут прибывать поезда дальнего следования, которые раньше останавливались на Курском вокзале, в том числе скоростные. Восточный станет десятым по счету вокзалом Москвы.
2021-05-29T03:08:01+03:00
2021-05-29T03:08:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 29 мая 2021
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