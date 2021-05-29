Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется сегодня в Москве

Он войдет в транспортно-пересадочный узел «Черкизово» и объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт, говорят в мэрии. Сюда будут прибывать поезда дальнего следования, которые раньше останавливались на Курском вокзале, в том числе скоростные. Восточный станет десятым по счету вокзалом Москвы.