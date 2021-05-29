В отношении редактора интернет-издания DOXA возбудили еще одно уголовное дело

Владимира Метелкина подозревают в клевете, сообщили в редакции издания. Это произошло после того, как он рассказал о давлении и неуместном поведении следователя Екатерины Жижмановой. В Следственном комитете официально информацию о новом расследовании пока не комментировали. В апреле против четверых редакторов DOXA возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Это произошло после выхода видео в поддержку студентов и школьников, подвергшихся давлению в вузах и школах из-за участия в акциях протеста.
2021-05-29T03:07:28+03:00
2021-05-29T03:07:28+03:00
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03:07, 29 мая 2021
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