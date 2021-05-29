В бюджете НАСА на следующий год не предусмотрены покупки мест на российских кораблях «Союз»

Однако сотрудничество в сфере космических полетов планирует продолжить на основе принципа взаимного обмена местами на российских и американских кораблях, сказали в руководстве американского управления. Ранее в Роскосмосе говорили, что рассчитывают на новые покупки американской стороной мест в российских космических кораблях. В то же время там признают, что по мере создания американцами собственных пилотируемых транспортных систем, в НАСА будут отказываться от услуг России.