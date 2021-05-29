В бюджете НАСА на следующий год не предусмотрены покупки мест на российских кораблях «Союз»

Однако сотрудничество в сфере космических полетов планирует продолжить на основе принципа взаимного обмена местами на российских и американских кораблях, сказали в руководстве американского управления. Ранее в Роскосмосе говорили, что рассчитывают на новые покупки американской стороной мест в российских космических кораблях. В то же время там признают, что по мере создания американцами собственных пилотируемых транспортных систем, в НАСА будут отказываться от услуг России.
2021-05-29T03:06:54+03:00
2021-05-29T03:06:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845686-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…