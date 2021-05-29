Немецкое руководство российско-германского форума «Петербургский диалог» отменило совместное заседание правления

Оно должно было пройти в начале июня. Отмена связана с решением российской Генпрокуратуры признать три немецкие неправительственные организации нежелательными в России, говорится на сайте форума. Две из них являются участниками «Петербургского диалога», отметили в правлении форума. Там добавили, что не принимают запрет на работу в России членам форума и угрозы в их адрес. Под вопросом оказалось также проведение в октябре в Калининграде 19-го по счету «Петербургского диалога».
2021-05-29T03:06:16+03:00
2021-05-29T03:06:30+03:00
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03:06, 29 мая 2021
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