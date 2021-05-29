Американская администрация пока не планирует вносить изменения в саммит РФ и США из-за новых хакерских атак

В то же время о самих инцидентах там уже знают, заверили в Белом доме. По словам представителей компании Microsoft, хакерская группа, которая может быть связана с Россией, совершила атаки на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах. Специалисты утверждают, что эта та же группа, которая атаковала американские ведомства в прошлом году. В Кремле попросили Microsoft прояснить ситуацию. Ранее там отвергли обвинения в связях с хакерами.

Встреча российского и американского президентов должна пройти в Женеве в середине следующего месяца.