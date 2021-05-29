Представитель патриархии назвал преждевременными сообщения о том, что РПЦ откажется благословлять оружие

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, все это пока лишь предложения. Они вступят в силу только в случае принятия Архиерейским собором, пояснил Легойда в своем телеграм-канале. Накануне представитель РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп сказал, что согласно принятому Межсоборным присутствием документу отдельного благословения оружия совершаться не будет. Документ этот Архиерейский собор должен будет рассмотреть в ноябре.
2021-05-29T02:06:57+03:00
2021-05-29T02:06:57+03:00
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02:06, 29 мая 2021
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