Восстановлено движение судов через пролив Босфор

Оно было заблокировано на несколько часов из-за танкера «Рава». Судно уже отбуксировали к месту якорной стоянки. По предварительным данным, танкер потерял управление из-за поломки двигателя. Он начал дрейфовать и был остановлен за 300 метров до берега буксирами береговой охраны. По данным стамбульских властей, в результате инцидента никто не погиб, ущерба для окружающей среды нет.