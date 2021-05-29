Восстановлено движение судов через пролив Босфор

Оно было заблокировано на несколько часов из-за танкера «Рава». Судно уже отбуксировали к месту якорной стоянки. По предварительным данным, танкер потерял управление из-за поломки двигателя. Он начал дрейфовать и был остановлен за 300 метров до берега буксирами береговой охраны. По данным стамбульских властей, в результате инцидента никто не погиб, ущерба для окружающей среды нет.
2021-05-29T02:06:26+03:00
2021-05-29T02:06:26+03:00
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02:06, 29 мая 2021
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