В Волгограде возбудили уголовное дело против местного чиновника из-за фиктивного патриотического фестиваля

Зампредседателя областного комитета по делам национальностей и казачества подозревают в служебном подлоге. По данным прокуратуры, комитет выплатил частному подрядчику больше полумиллиона рублей на проведение фестиваля русской культуры, но мероприятие так и не провели. В качестве отчета подрядчик предоставил видео с записью концерта ко Дню Конституции.
2021-05-29T02:06:01+03:00
2021-05-29T02:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 29 мая 2021
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