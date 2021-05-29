В Волгограде возбудили уголовное дело против местного чиновника из-за фиктивного патриотического фестиваля

Зампредседателя областного комитета по делам национальностей и казачества подозревают в служебном подлоге. По данным прокуратуры, комитет выплатил частному подрядчику больше полумиллиона рублей на проведение фестиваля русской культуры, но мероприятие так и не провели. В качестве отчета подрядчик предоставил видео с записью концерта ко Дню Конституции.