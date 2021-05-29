Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признала россиянина Александра Жукова виновным в мошенничестве в интернете

Сам он вины не признает, передает агентство Bloomberg. Следствие считает, что Жуков вместе с другими лицами создавали иллюзию, будто на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. В действительности просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей, говорится в материалах дела. Россиянин был задержан больше двух лет назад в Болгарии по запросу США. Какое ему грозит наказание и когда будет вынесен приговор, не уточняется.