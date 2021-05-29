Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признала россиянина Александра Жукова виновным в мошенничестве в интернете

Сам он вины не признает, передает агентство Bloomberg. Следствие считает, что Жуков вместе с другими лицами создавали иллюзию, будто на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. В действительности просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей, говорится в материалах дела. Россиянин был задержан больше двух лет назад в Болгарии по запросу США. Какое ему грозит наказание и когда будет вынесен приговор, не уточняется.
2021-05-29T02:05:29+03:00
2021-05-29T02:05:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845674-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…