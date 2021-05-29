Управление гражданской авиации США рекомендовало перевозчикам проявлять осторожность при полетах над Белоруссией

В то же время закрывать воздушное пространство этой страны для американских компаний власти не стали. Представители авиарегулятора добавили, что работают над решением вопроса о дополнительных мерах и проведут оценку доклада о международном расследовании инцидента с самолетом компании Ryanair и действий белорусской стороны.
2021-05-29T02:04:57+03:00
2021-05-29T02:04:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845672-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…