Управление гражданской авиации США рекомендовало перевозчикам проявлять осторожность при полетах над Белоруссией

В то же время закрывать воздушное пространство этой страны для американских компаний власти не стали. Представители авиарегулятора добавили, что работают над решением вопроса о дополнительных мерах и проведут оценку доклада о международном расследовании инцидента с самолетом компании Ryanair и действий белорусской стороны.