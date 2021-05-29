Белорусская оппозиция планирует провести сегодня международную акцию солидарности

В ней будут участвовать как местные политики, так и представители белорусской диаспоры в разных странах, говорят лидеры оппозиции. Выступление приурочено к годовщине задержания одного из активных участников оппозиционного движения Сергея Тихановского. Его супруга и один из лидеров оппозиции, Светлана Тихановская не исключает, что акции солидарности пройдут и в самой республике.