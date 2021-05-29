В Германии начался судебный процесс над пенсионером, который коллекционировал нацистское оружие

При обыске у 84-летнего жителя поселка на берегу Балтийского моря обнаружили танк «Пантера», на котором он чистил улицы от снега. Кроме того, в гараже его виллы были найдены зенитная пушка, торпеда, миномет, множество стрелкового оружия и около тысячи патронов. Прокуратура обвиняет его в нарушении закона о контроле над боевым оружием. Коллекционеру может грозить лишение свободы до пяти лет. Сам обвиняемый, как писала немецкая пресса, построил себе некое подобие гитлеровского бункера глубиной в несколько этажей. Там хранились бюсты лидера нацистов, сотни манекенов в нацистской униформе, флажки и прочие вещи времен Третьего Рейх. Законы ФРГ разрешают владеть такими вещами, их нельзя демонстрировать публично.
2021-05-29T01:07:51+03:00
2021-05-29T01:07:51+03:00
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01:07, 29 мая 2021
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