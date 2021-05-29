Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Disney из-за нового мультфильма

В короткометражной картине Out один из героев имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ведомство направило каналу профилактическое письмо, где говорится о недопустимости распространения вредной для детей информации. В пресс-службе канала в свою очередь заверили накануне, что мультфильм изначально не планировали показывать в России.
2021-05-29T01:07:08+03:00
2021-05-29T01:07:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 29 мая 2021
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