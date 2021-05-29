Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Disney из-за нового мультфильма

В короткометражной картине Out один из героев имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ведомство направило каналу профилактическое письмо, где говорится о недопустимости распространения вредной для детей информации. В пресс-службе канала в свою очередь заверили накануне, что мультфильм изначально не планировали показывать в России.