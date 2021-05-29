Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб., пишет газета РБК

За последние три года эта сумма, как следует из данных Центробанка, выросла почти в два раза. Средний срок, на который россияне берут жилищный кредит, вплотную приблизился к 20 годам. В отчете Банка России говорится также, что программы льготного ипотечного кредитования позволили поддержать спрос на ипотеку и жилье во время острой фазы пандемии. Однако вместе с тем повышение спроса привело и к росту цен на жилье. Тем временем выдачи жилищных кредитов в прошлом месяце приблизились к рекордным значениям конца прошлого года.