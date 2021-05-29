Один из организаторов военного переворота в Мали полковник Ассими Гоита стал временным президентом страны

Согласно постановлению Конституционного суда страны, теперь уже бывший вице-президент будет руководить переходным процессом. На этой неделе в Мали произошел второй за год переворот. Военные арестовали президента и премьер-министра. Их доставили на военную базу, а позже оба объявили о своей отставке. Сообщается, что военных руководителей не устроили недавние перестановки в кабинете министров.