Российские авиакомпании, как утверждает журнал Forbes, начали облетать Белоруссию

Только в четверг они совершили около десяти рейсов в обход воздушного пространства соседнего государства, рассказал изданию источник в одном из профильных ведомств. О причинах изменения маршрута пока не сообщается. Собеседник Forbes не исключил, что это могло произойти из-за технических проблем. Названия компаний и направления не уточняется. Представители российских перевозчиков пока ситуацию не прокомментировали. На этой неделе лидеры стран Евросоюза призвали европейские авиакомпании не использовать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair и задержания летевшего на нем журналиста Романа Протасевича и его спутницы, Софьи Сапеги.