Российские авиакомпании, как утверждает журнал Forbes, начали облетать Белоруссию

Только в четверг они совершили около десяти рейсов в обход воздушного пространства соседнего государства, рассказал изданию источник в одном из профильных ведомств. О причинах изменения маршрута пока не сообщается. Собеседник Forbes не исключил, что это могло произойти из-за технических проблем. Названия компаний и направления не уточняется. Представители российских перевозчиков пока ситуацию не прокомментировали. На этой неделе лидеры стран Евросоюза призвали европейские авиакомпании не использовать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair и задержания летевшего на нем журналиста Романа Протасевича и его спутницы, Софьи Сапеги.
2021-05-29T01:05:23+03:00
2021-05-29T01:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 29 мая 2021
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